5 Terörist Etkisiz Hale Getirildi! Irak'ın Kuzeyinde Operasyon

Yurt içinde ve yurt dışında terör örgütleriyle silahlı mücadele kararlılıkla sürüyor. Son olarak Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde önemli bir operasyona imza atıldı.

Operasyonun detaylarını Milli Savunma Bakanlığı (MSB) duyurdu. MSB'den yapılan açıklamada, bölgede tespit edilen 5 PKK'lı teröristin, SİHA ile etkisiz hale getirildiği belirtildi.

MSB'nin açıklamasında, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, SİHA ile etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.