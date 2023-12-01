5 Terörist Etkisiz Hale Getirildi! Irak'ın Kuzeyinde Operasyon

Irak'ın kuzeyinde önemli bir operasyona imza atıldı. Operasyonun detaylarını duyuran Milli Savunma Bakanlığı, 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

5 Terörist Etkisiz Hale Getirildi! Irak'ın Kuzeyinde Operasyon

Yurt içinde ve yurt dışında terör örgütleriyle silahlı mücadele kararlılıkla sürüyor. Son olarak Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde önemli bir operasyona imza atıldı.

Operasyonun detaylarını Milli Savunma Bakanlığı (MSB) duyurdu. MSB'den yapılan açıklamada, bölgede tespit edilen 5 PKK'lı teröristin, SİHA ile etkisiz hale getirildiği belirtildi.

MSB'nin açıklamasında, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, SİHA ile etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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