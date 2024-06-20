5 terörist etkisiz hâle getirildi! Milli Savunma Bakanlığı açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı, Kandil ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 teröristin etkisiz hâle getirildiğini belirtti.

5 terörist etkisiz hâle getirildi! Milli Savunma Bakanlığı açıkladı
5 terörist etkisiz hâle getirildi! Milli Savunma Bakanlığı açıkladı
Editör: Uğur Çam
Son Güncelleme:

Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, teröristlerin Hakurk, Kandil ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde etkisiz hâle getirildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Kandil ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi."
Mert Müldür Aydınlık'a konuştu! "Daha hırslı olacağız"Mert Müldür Aydınlık'a konuştu! "Daha hırslı olacağız"Spor

Kaynak: TRT Haber

# Milli Savunma Bakanlığı # terörle mücadele
Çok Okunanlar
Akaryakıta peş peşe zam geliyor! İşte 20 Haziran akaryakıt fiyatları
Akaryakıta peş peşe zam geliyor! İşte 20 Haziran akaryakıt fiyatları
Dünya'da yurt dışı çıkış harcı ne kadar? Hangi ülke hangi yöntemi uyguluyor?
Dünya'da yurt dışı çıkış harcı ne kadar? Hangi ülke hangi yöntemi uyguluyor?
ABD'de ortaya çıkan gizemli monolit! Las Vegas polisi duyurdu
ABD'de ortaya çıkan gizemli monolit! Las Vegas polisi duyurdu
Konut kredilerinde faiz oranları ne kadar?
Konut kredilerinde faiz oranları ne kadar?
FETÖ'den NATO Zirvesi öncesi hamle!
FETÖ'den NATO Zirvesi öncesi hamle!
Öne Çıkanlar Batı'nın İkiyüzlülüğü Ortaya Çıktı! Putin ve Kim'in Anlaşması Neden Herkesi Şok Etti? | ULUSAL HABER Batı'nın İkiyüzlülüğü Ortaya Çıktı! Putin ve Kim'in Anlaşması Neden Herkesi Şok Etti? | ULUSAL HABER Dünya'da yurt dışı çıkış harcı ne kadar? Hangi ülke hangi yöntemi uyguluyor? Dünya'da yurt dışı çıkış harcı ne kadar? Hangi ülke hangi yöntemi uyguluyor?