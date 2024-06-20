5 terörist etkisiz hâle getirildi! Milli Savunma Bakanlığı açıkladı
Milli Savunma Bakanlığı, Kandil ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 teröristin etkisiz hâle getirildiğini belirtti.
Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, teröristlerin Hakurk, Kandil ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde etkisiz hâle getirildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Kandil ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi."
Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 20, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Kandil ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/Rj5Sjtaip7
Kaynak: TRT Haber