5 terörist etkisiz hâle getirildi! Milli Savunma Bakanlığı açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, teröristlerin Hakurk, Kandil ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde etkisiz hâle getirildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Kandil ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi."