5 Terörist Etkisiz Hale Getirildi! MSB Operasyonu Duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit ve Zeytin Dalı operasyonları bölgelerinde toplam 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

5 Terörist Etkisiz Hale Getirildi! MSB Operasyonu Duyurdu

Mehmetçik'in sınır ötesinde terör örgütleriyle mücadelesi devam ediyor. Son olarak Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde iki önemli operasyona imza atıldı. Operasyonların detaylarını Milli Savunma Bakanlığı (MSB) duyurdu.

5 Terörist Etkisiz Hale Getirildi!

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, teröristler için ne Irak'ın ne de Suriye’nin kuzeyinin güvenli olduğu belirtildi.

Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 ve Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde 3 PKK/YPG'li olmak üzere 5 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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