5 terörist etkisiz hale getirildi! Üst üste operasyonları Milli Savunma Bakanlığı duyurdu

Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyona imza atıldı. Operasyonların ayrıntılarını duyuran Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

5 terörist etkisiz hale getirildi! Üst üste operasyonları Milli Savunma Bakanlığı duyurdu
Editör: Yasin Kerim Aşan

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından sınır ötesinde üst üste operasyonlar düzenlenmeye devam ediyor. Mehmetçik'in altına imza attığı başarılı operasyonlarla ilgili Milli Savunma Bakanlığından (MSB) peşpeşe açıklamalar geldi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK mensubu 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildimişti.

5 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Son olarak bir operasyon haberi de Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinden geldi. Milli Savunma Bakanlığı, bölgeye saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlarına aralıksız devam ediyor. Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadeleri yer aldı.

Teröristler etkisiz hale getirildi! Operasyonun ayrıntılarını MSB duyurduTeröristler etkisiz hale getirildi! Operasyonun ayrıntılarını MSB duyurduGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

# mehmetçik # operasyon # Milli Savunma Bakanlığı
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