İhsan Şenocak istifa etti
İhsan Şenocak istifa etti
TSK: Bugüne kadar 31 şehit 143 yaralımız var
TSK: Bugüne kadar 31 şehit 143 yaralımız var
Şehidin parasına haciz talebinde yeni gelişme
Şehidin parasına haciz talebinde yeni gelişme
AKP, YouTube'a ateş püskürdü
AKP, YouTube'a ateş püskürdü

5 terörist teslim oldu

Irak kuzeyi ve Suriye barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu 5 terörist, Silopi ve Nusaybin'de güvenlik güçlerine teslim oldu

5 terörist teslim oldu

Şırnak'ın Silopi ve Mardin'in Nusaybin ilçelerinde bölücü terör örgütü mensubu 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. 

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Şırnak'ın Silopi ilçesinde Irak kuzeyi barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu 4 terörist ile Mardin'in Nusaybin ilçesinde Suriye barınma alanlarından kaçan bir teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi. 

Yasa dışı sınır geçişleri 

Açıklamada Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birlikleri tarafından sınırlarda yasa dışı yollardan geçiş yapmaya çalışırken yakalanan şahıslar ve ele geçirilen malzemelere ilişkin bilgilere yer verildi. 

Buna göre, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 789 kişi ve Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 20 kişi yakalandı. Bu kişilerle birlikte 5 cep telefonu, 3 hafıza kartı, 6 sim kart ele geçirildi. 

İran'dan Türkiye'ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan iki kişi yakalandı, müdahale sırasında 4 bin 940 paket sigara, ele geçirildi.

Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 83 kişi ve Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 86 kişi yakalandı. 


Kaynak: AA
Etiketler; #ırak #suriye #terörist #silopi #Nusaybin
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.