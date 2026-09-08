5 ülkeden Ankara’da diplomasi teması! Büyükelçiler güven mektuplarını Erdoğan’a sundu

Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yeni göreve başlayan yabancı misyon şefleri için resmi kabul programı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Tayland Büyükelçisi Chaturont Chaiyakam, İsveç Büyükelçisi Ulrika Funered, Azerbaycan Büyükelçisi Reşad Aslanov, Birleşik Krallık Büyükelçisi Jennifer Elizabeth Anderson ve Kanada Büyükelçisi Marcel Lebleu'yu makamında ağırladı. Gerçekleşen bu kabulde beş büyükelçi, Türkiye'deki diplomatik görevlerine fiilen başlamalarının ilk adımı olan güven mektuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti.

AİLELERLE BİRLİKTE HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ

Büyükelçiler, beraberlerinde getirdikleri aile üyeleri ve büyükelçiliklerde görevli bazı diplomatik mensuplarla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edildi. Tanışma faslının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçiler ve beraberindeki heyetlerle ayrı ayrı hatıra fotoğrafı çektirdi.

Toplu fotoğraf çekimleriyle sona eren ortak törenin hemen sonrasında programın ikili görüşme ayağı başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, beş ülkenin büyükelçisini daha sonra makam odasında teker teker kabul ederek özel görüşmeler gerçekleştirdi.