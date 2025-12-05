5 yaşındaki Deniz’in ölümünde sorumluluk tartışması: Doktorlardan çarpıcı savunma geldi

Bursa 44. Asliye Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmaya, hayatını kaybeden Deniz Sönmez'in ebeveynleri, tutuksuz yargılanan sanıklar ve taraf vekilleri katıldı.

Olay, yaklaşık iki sene önce, klinikte sedasyon eşliğinde bir diş çekimi, bir diş kanal tedavisi ve dört dişe dolgu uygulamasının ardından rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede vefat eden Deniz Sönmez ile gündeme gelmişti.

Savcılık makamı, sunduğu mütalaada üç farklı ismin cezalandırılmasını talep etti. İddia makamı, tutuksuz sanıklar Diş Hekimi Aleyna S.G. ve Anestezi Uzmanı Levent O.'nun 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 3 yıldan 9’ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Kliniğin mesul müdürü Kerem G.Y. için ise 'taksirle ölüme neden olma' suçundan cezalandırılma talebinde bulunuldu. Öte yandan savcılık, işletme ortakları M.Ç.G., M.Ö.A. ve M.E.K.'nin beraatini talep etti.

ANESTEZİ UZMANI: “YASAĞI BİLMİYORDUM”

Duruşmada söz alan tutuksuz sanıklar, yasağa ilişkin bilgisizliklerini dile getirdi.

Anestezi Uzmanı Levent O., sedasyon uygulamasını içeren yasağın yürürlüğe girdiğinden haberdar olmadığını ileri sürdü. O., savunmasında, "Daha önce de aynı işlem Deniz’e yapılmıştı. Devlet hastanelerinde uzun randevu süreleri olması nedeniyle işlem zorunlu hale geldi. Kusurum yoktur, beraatimi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Diş Hekimi Aleyna S.G. ise kliniğe yeni katıldığını ve sedasyon işleminin klinikte rutin olarak gerçekleştirildiğini ifade etti. Diş Hekimi G., savunmasında şu çarpıcı ifadeleri kullandı: "Sedasyonun yasak olduğunu düşünmedim, sorgulamadım. Bana bilgilendirme yapılmadı. Bir düzen içerisine düştüm, kendimi kullanılmış hissediyorum." Ayrıca anne Elena Sönmez, duruşmada sedasyon uygulamasını bizzat Aleyna S.G.'nin önerdiğini belirterek sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

“ARTIK BU DAVANIN UZAMASINI İSTEMİYORUZ”

Mahkemede hazır bulunan acılı baba Aydın Sönmez ise, "2 yıldır mücadele ediyoruz, artık yargılamanın uzamasını istemiyoruz" diyerek yargılama sürecinin hızlandırılması çağrısında bulundu.

Mahkeme heyeti, tarafların dinlenmesi ve mütalaanın alınmasının ardından kararın açıklanması için duruşmanın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verdi.