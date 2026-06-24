5 yaşındaki Hamza'nın ölümünde ihmal tespiti: DEM Partili başkan hakkında soruşturma izni verildi

İçişleri Bakanlığı, nisan ayında meydana gelen ve ölümle sonuçlanan köpek saldırısının ardından başlatılan sürecin sonuçlandığını kamuoyuna duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamada, DEM Partili Van Saray Belediye Başkanı Davut Acar hakkında soruşturma izni verildiği bildirildi. Mülkiye müfettişleri tarafından yürütülen incelemelerde, belediyenin sahipsiz hayvanlara yönelik görevlerini yerine getirmediği tespiti yapıldı.

ŞİKAYET YAĞMURUNA RAĞMEN HİÇBİR TOPLAMA FAALİYETİ YAPILMADI

Bakanlık yetkilileri, vatandaşların ve resmi kurumların defalarca yaptığı çağrıların karşılıksız kaldığını vurgulayarak sürece dair şu açıklamayı paylaştı:

"Van'ın Saray ilçesinde 29 Nisan 2026 tarihinde yaşanan ve 5 yaşındaki Hamza Özsoy'un hayatını kaybetmesi, 9 yaşındaki Ayaz Özsoy'un ise yaralanmasıyla sonuçlanan sahipsiz köpek saldırısına ilişkin Mülkiye Müfettişi incelemesi tamamlanmıştır. Yapılan detaylı incelemeler neticesinde; Saray Belediyesi'nin sahipsiz hayvanların toplanması, bakımı ve rehabilitasyonu konusundaki yasal yükümlülüklerini yerine getirmediği belirlenmiştir. Vatandaşlar, muhtarlar ve resmi kurumlarca yapılan çok sayıda yazılı ve sözlü başvuruya rağmen belediyenin hiçbir toplama faaliyeti yürütmediği görülmüştür"

BELEDİYENİN "ARAÇ YOK" SAVUNMASI TUTANAKLARLA ÇÜRÜTÜLDÜ

Bakanlık açıklamasının devamında "Belediyenin sahipsiz hayvanları toplamamak için öne sürdüğü ‘araç bulunmadığı' yönündeki iddiasının aksine, ilgili hizmet aracının belediyeye iade edildiği resmi tutanaklarla ispatlanmıştır. İlgili tüm tarafların ifadeleri ve somut belgeler doğrultusunda yapılan değerlendirme sonucunda; yaşanan acı olayda sorumluluğu ve ihmali bulunduğu tespit edilen Saray Belediye Başkanı Davut Acar hakkında soruşturma izni verilmiştir. Bakanlığımız, vatandaşlarımızın can güvenliğini koruma ve kamu görevlilerinin sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmesini sağlama konusundaki kararlılığını titizlikle sürdürecektir" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Van'ın Saray ilçesinde 29 Nisan 2026 tarihinde sokakta sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan çocuklardan 5 yaşındaki Hamza Özsoy ağır yara almış ve hayatını kaybetmişti. Aynı saldırı sırasında 9 yaşındaki Ayaz Özsoy ise yaralanarak tedavi altına alınmıştı. Olay, ilçe genelinde büyük bir tepkiye yol açmıştı.