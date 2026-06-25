5 yaşındaki otizmli çocuğa şiddet davası: Tutuklu öğretmen hakim karşısına çıktı

Mersin 25. Asliye Ceza Mahkemesi, "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumdaki bir kişiye yönelik kasten yaralama" suçundan açılan davanın ilk duruşmasına sahne oldu. Büyükşehir Belediyesi Otizm Aile Danışma Merkezi'nde yaşanan olayların ardından 21 Nisan tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilen sanık S.P.C., duruşma salonunda hazır bulundu. Oturumda ayrıca şiddet mağduru olduğu belirtilen 5 yaşındaki K.Y.'nin ailesi ve taraf avukatları da yer aldı.

"YAKASINDAN VE ÇENESİNDEN TUTTUM"

Hakim karşısında savunmasını gerçekleştiren sanık S.P.C., atipik otizm tanısı bulunan K.Y.'nin üç yıldır kendi öğrencisi olduğunu, bu eğitim dönemi boyunca ihtiyaçlara yönelik çalıştığını ve aileyle sürekli iletişim halinde kaldığını savundu. Çocuğa zarar vermediğini ileri süren tutuklu öğretmen, tahliyesini talep ederek "Boynundaki yaralanmayı ben yapmadım. Asla zarar vermedim. Eğitim sırasında çok fazla materyal kullanıyoruz. Onlardan dolayı olabilir. Dikkatini bana yöneltsin diye yakasından, göz teması sağlaması için çenesinden tuttum. Yanaklarından tutup sevgi gösterisinde bulundum. Yaralamaya yönelik kasıt yok. Tahliyemi istiyorum." ifadelerini kullandı.

Sanığın savunmasının ardından K.Y.'nin annesi Sermin Y. söz aldı. Çocuğunun merkeze başladığı ilk yıl herhangi bir sıkıntı yaşamadığını, ancak ilerleyen süreçte kuruma gittiğinde sürekli ağladığını belirten anne, sanığın cezalandırılmasını istedi. Merkezdeki yetkililerin de duyarsız kaldığını savunan Sermin Y., mahkemedeki beyanında şunları söyledi: "Eskiden 'anne, baba' diyebiliyordu. Şimdi bildiğini de unuttu. Kurum müdüründen öğretmenin değişmesini istedim, değiştirmediler. Olay günü çocuğu dayısı aldı. Boynunda çizikleri gösterdi. Güvenlik kamerası görüntülerini istedim, oyaladılar. Videolarda da her şey ortada. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz."

TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK

Duruşmada tanık sıfatıyla dinlenen çocuğun dayısı Y.K. ise yargı sürecinde adalete olan güvenlerini dile getirdi. Aile ve tanık beyanlarının ardından taraf avukatlarını da dinleyen mahkeme hakimi, sanık S.P.C.'nin tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Dava dosyasındaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşma ileri bir tarihe ertelendi.