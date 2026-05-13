5 yıl hapis cezası bulunuyordu: FETÖ’den aranan komedyen Atalay Demirci yakalandı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hareket eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde örgüt kapsamında aranan şahıslara yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdı. Yürütülen bu faaliyetler sırasında, daha önce yargılandığı davada ceza alan ve bir süredir firari olarak aranan şahsın İstanbul sınırları içerisinde olduğu tespit edildi.

Güvenlik güçlerinin başlattığı detaylı teknik ve fiziki takip süreci sonucunda, hedefin bulunduğu konum tam olarak netleştirildi. Ekipler, hazırlıkların tamamlanmasının ardından Kartal ilçesinde operasyon düzenleyerek komedyen Atalay Demirci'yi gözaltına aldı.

5 YIL HAPİS CEZASI BULUNUYORDU

Hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası kararı bulunan Demirci, operasyon bölgesinden alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Buradaki yasal işlemleri bitirildikten sonra adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı mahkeme heyeti tarafından tutuklandı.