5 yıl hapis istemiyle yargılanıyordu: Acun Ilıcalı için karar çıktı

Canlı yayınlanan bazı uluslararası futbol müsabakaları sırasında ekrana yansıyan panolarda yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarının yapıldığı ve bu yolla vatandaşların teşvik edildiği iddiasıyla açılan ceza davasında mahkeme heyeti nihai kararını resmen açıkladı.

ÇAĞLAYAN ADLİYESİ'NDEKİ DURUŞMADA BERAAT TALEBİ

İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen kritik duruşmaya, tutuksuz yargılanan 3 sanık ile sanık avukatları katılım sağladı. Duruşma salonunda savunma kürsüsüne çıkan sanık Acun Ilıcalı ile diğer kanal yöneticilerinin ortak vekili avukat Serdar Yiğit, müvekkillerinin söz konusu maç yayınlarındaki reklam kuşağı yönetimine doğrudan veya dolaylı bir müdahalesinin olmadığını vurguladı. Avukat Yiğit, yurt dışı kaynaklı yayın sinyallerinden otomatik olarak ekrana yansıyan görüntülerde müvekkillerinin herhangi bir yasal sorumluluğunun bulunmadığını belirterek tüm sanıkların ayrı ayrı beraatlarına karar verilmesini talep etti.

HAKİM KARARINI AÇIKLADI: "KASIT UNSURU BULUNAMADI"

Davayı karara bağlayan İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi, dosya kapsamındaki tüm siber inceleme raporlarını, teknik savunmaları ve delilleri inceledikten sonra hükmünü kurdu. Kararda, ekrana yansıyan yasa dışı reklamlarda kanal ve platform yönetiminin herhangi bir bilinçli eylemi, organizasyonu ya da yönlendirmesi olmadığı ifade edildi. Hukuken suçun oluşabilmesi için gerekli olan "kasıt" unsurunun sanıklar yönünden hiçbir şekilde bulunmadığı kanaatine varan mahkeme, Acun Ilıcalı dahil olmak üzere yargılanan 8 sanığın tamamı hakkında kasıt yokluğundan ayrı ayrı beraat kararı verdi.

ZİNCİRLEME SUÇTAN 5 YIL 3 AY HAPİS CEZASI İSTENİYORDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan ve mahkemece kabul edilen iddianame, kamuoyunda çok uzun süre tartışılmıştı. Savcılık; TV8 TV Yayıncılık AŞ ve Exxen Dijital Yayıncılık AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ali Acun Ilıcalı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ebru Atasav Tahrancı, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Tarık, Sorumlu Müdür Bülent Uçak, Genel Yayın Yönetmeni Aslı Yaşaroğlu, Genel Müdür Ümmü Burhan, Sorumlu Müdür Burcu Batu Fakir ve Yayın Direktörü Attila Ceciloğlu’nun cezalandırılmasını talep etmişti.

İddianamede tüm bu isimlerin, zincirleme şekilde "kişileri, reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçunu işledikleri ileri sürülerek 1'er yıl 3'er aydan 5'er yıl 3'er aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları istenmişti. Mahkemenin verdiği bu beraat kararıyla birlikte aylardır süren hukuki süreç şimdilik son bulmuş oldu.