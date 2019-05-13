Ramazan Ayı’nın en fazla tartışılan konularından biri de "5 yıldızlı iftar sofraları." İlahiyatçı-Yazar Hakkı Yılmaz, "5 yıldızlı iftar sofralarını Allah'ın lanetlediği toplantılardır" diye anlattı. Lüks ve şatafat düşkünlerinin dünyayı cehenneme çevirdiğini vurgulayan Yılmaz, Kur'an Müslümanların mütevazı bir hayat sürmelerini emretmektedir." ifadelerini kullandı

Garip güraba, fakir fukara da doyuyor, 5 yıldızlı otellerde 5 yıldızlı sofralardakiler de... Ramazan Ayı’nda israf artıyor. İlahiyatçı-Yazar Hakkı Yılmaz, 5 yıldızlı otellerdeki iftar sofralarını eleştirdi.



5 yıldızlı iftar sofralarının yanı sıra lüks düşkünlüğü de Müslümanların ana sorunları arasında.



İlahiyatçı yazar Hakkı Yılmaz, Kur'an'ın Müslümanlara mütevazı yaşamayı emrettiğini belirtti.



HABER: UFUK AKKAYA

KAMERA: ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ



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