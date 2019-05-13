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5 yıldızlı iftar sofraları... "Allah bu iftarları lanetliyor"

Ramazan Ayı’nın en fazla tartışılan konularından biri de "5 yıldızlı iftar sofraları." İlahiyatçı-Yazar Hakkı Yılmaz, "5 yıldızlı iftar sofralarını Allah'ın lanetlediği toplantılardır" diye anlattı. Lüks ve şatafat düşkünlerinin dünyayı cehenneme çevirdiğini vurgulayan Yılmaz, Kur'an Müslümanların mütevazı bir hayat sürmelerini emretmektedir." ifadelerini kullandı

5 yıldızlı iftar sofraları... "Allah bu iftarları lanetliyor"

Garip güraba, fakir fukara da doyuyor, 5 yıldızlı otellerde 5 yıldızlı sofralardakiler de... Ramazan Ayı’nda israf artıyor. İlahiyatçı-Yazar Hakkı Yılmaz, 5 yıldızlı otellerdeki iftar sofralarını eleştirdi.

5 yıldızlı iftar sofralarının yanı sıra lüks düşkünlüğü de Müslümanların ana sorunları arasında.

İlahiyatçı yazar Hakkı Yılmaz, Kur'an'ın Müslümanlara mütevazı yaşamayı emrettiğini belirtti.

HABER: UFUK AKKAYA
KAMERA: ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #ramazan #Hakkı Yılmaz #iftar
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