50 bin sağlıkçı atanması talebi gündemde!

Türkiye'nin kritik öneme sahip konularından birisinin sahadaki sağlık personeli eksikliği olduğunu savunan Kaya, "Türkiye'de yaklaşık 800 bin civarında atama bekleyen sağlıkçı vardır. Bu sayı her geçen gün artmaktadır. Depremde, afette, yangında, selde, Türkiye'nin en kritik eşiklerine en ön safta can siper bir şekilde çalışan sağlık çalışanlarımızın devamlılığının sağlanması adına en az 50 bin atamanın 2025 yılında yapılması gerekmektedir. Bu konudaki talebimizi sizler vasıtasıyla bir kez daha kamuoyuna duyurmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

3+1 MOBİNGE NEDEN OLUYOR

Kaya, Türkiye'nin memur atamalarını etkileyen 3+1 sistemiyle ilgili de, "Türkiye'de bu sistemle çalışan 300 bin devlet memuru vardır. Bu sayı her geçen gün artmaktadır. Bugün Milli Eğitim Bakanlığı'nda, Sağlık Bakanlığı'nda, Adalet'te, Diyanet'te, Türkiye'de işe başlanan her kısımda 3+1 sistemiyle göreve başlanılmaktadır. Bu sistem şu demektir; atandığınız yerde 4 yıl boyunca özlük hakkınız yani tayinleriniz kapalı bir şekilde çalışacaksınız. Bu sistemin oluşturduğu büyük bir mağduriyet vardır. Yaptığımız anket 3+1 sözleşmeli sistemiyle çalışanlarının yüzde 80.7 bu sistemin aile bütünlüğünü etkilediğini söylemektedir. Yine yüzde 79.8 mahalle ve özlük haklarının etkilendiğini söylemektedir. Ayrıca bu sistem yüzünden ayrıcalığa maruz kaldığını söyleyen oranı yüzde 49.7'dir. Bu sistem yüzünden mobbinge maruz kaldığını söyleyenlerin oranı yüzde 68'dir. Bu sistem yüzünden psikolojim bozuldu diyenlerin oranı yüzde 30'dur" dedi.