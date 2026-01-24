50 milyon liralık vurgun: Adana merkezli yasa dışı bahis çetesi çökertildi

Adana merkezli 6 ilde düzenlenen dev operasyonla, milyonlarca liralık işlem hacmine sahip yasa dışı bahis şebekesi çökertildi. Paranın izini kaybettirmek için kripto yöntemini kullanan çeteye yönelik operasyonun detayları ve tutuklama kararları dikkat çekti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
50 milyon liralık vurgun: Adana merkezli yasa dışı bahis çetesi çökertildi
Yayınlanma:

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynatan bir suç örgütünü takibe aldı.

Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Ekipler; Adana merkezli olmak üzere Mersin, Kayseri, Bursa, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da tespit edilen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi.

KADIN VE ÇOCUKLAR DA GÖZALTINDA

Gerçekleştirilen operasyon kapsamında, aralarında 4 kadın ve 3 çocuğun da bulunduğu toplam 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Yapılan incelemelerde şebekenin çalışma sistemi de deşifre edildi. Şüphelilerin, yurt dışından temin ettikleri altyapıyı kullanarak yasa dışı bahis panelleri kurdukları belirlendi. Örgütün bu sistem üzerinden aylık yaklaşık 50 milyon liralık işlem hacmi oluşturduğu saptandı. Ayrıca çetenin, elde ettiği haksız kazancın takibini zorlaştırmak ve izini kaybettirmek amacıyla parayı kripto hesaplara aktardığı tespit edildi.

13 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan 3'ü savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 13'ü, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yatırımcılar ekran başına: Hafta sonu altın fiyatlarında son durumYatırımcılar ekran başına: Hafta sonu altın fiyatlarında son durumEkonomi
TBF, Ergin Ataman'a yapılan saldırı için inceleme istediTBF, Ergin Ataman'a yapılan saldırı için inceleme istediSpor

Kaynak: Anadolu Ajansı

adana yasa dışı bahis
Günün Manşetleri
Adana merkezli yasa dışı bahis çetesi çökertildi
“Terörsüz Türkiye gayretiyle taban tabana zıt”
Deniz Demirtaş görevine iade edildi
İşte İmralı tutanaklarının tam metni...
İmamoğlu’nun diploma iptali davası reddedildi
"Dünyanın hiçbir yerinde bir bayrağa bu kadar önem atfedilmez''
İstanbul'da "Gönülden Bir Öğün" projesi hayata geçiriliyor
Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
TÜBİTAK bursları arttırıldı, işte yeni burs ücretleri
Kocaeli merkezli 28 ilde dev operasyon
Çok Okunanlar
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Akaryakıt fiyatlarında son durum Akaryakıt fiyatlarında son durum
Yatırımcılar ekran başına Yatırımcılar ekran başına
Balıkesir Sındırgı’da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi Balıkesir Sındırgı’da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
18 yaşındaki gençten acı haber 18 yaşındaki gençten acı haber