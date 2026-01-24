50 milyon liralık vurgun: Adana merkezli yasa dışı bahis çetesi çökertildi

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynatan bir suç örgütünü takibe aldı.

Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Ekipler; Adana merkezli olmak üzere Mersin, Kayseri, Bursa, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da tespit edilen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi.

KADIN VE ÇOCUKLAR DA GÖZALTINDA

Gerçekleştirilen operasyon kapsamında, aralarında 4 kadın ve 3 çocuğun da bulunduğu toplam 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Yapılan incelemelerde şebekenin çalışma sistemi de deşifre edildi. Şüphelilerin, yurt dışından temin ettikleri altyapıyı kullanarak yasa dışı bahis panelleri kurdukları belirlendi. Örgütün bu sistem üzerinden aylık yaklaşık 50 milyon liralık işlem hacmi oluşturduğu saptandı. Ayrıca çetenin, elde ettiği haksız kazancın takibini zorlaştırmak ve izini kaybettirmek amacıyla parayı kripto hesaplara aktardığı tespit edildi.

13 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan 3'ü savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 13'ü, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.