50 milyonluk vurgun! İstanbul merkezli 20 ilde korsan çağrı merkezi operasyonu

İstanbul merkezli 20 ilde, korsan çağrı merkezleri aracılığıyla organize dolandırıcılık faaliyetleri yürüten suç şebekesine yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan 73 şüpheliyi düzenlenen eş zamanlı baskınlarla gözaltına aldı. Yakalanan şüpheliler, ifade işlemleri için Siber Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü.

SAHTE SENARYOLARLA KORKU YARATTILAR

Polis ekiplerinin yürüttüğü teknik takip, fiziksel takip ve istihbarat çalışmaları sonucunda, şebekenin İstanbul ve İzmir'de korsan çağrı merkezleri kurduğu tespit edildi. Şüphelilerin, açık hatlar ve yurtdışı kaynaklı iletişim numaraları üzerinden aradıkları vatandaşlara kendilerini "kamu görevlisi", polis, hakim, savcı veya banka görevlisi olarak tanıttıkları belirlendi. Suç ağının, aradıkları kişilere "kimlik bilgileriniz kullanıldı", "adınız terör örgütüne karıştı", "hesabınızdan para çekildi" şeklinde gerçeğe aykırı beyanlarda bulunduğu ortaya çıkarıldı. Şebekenin organize ve planlı bir şekilde hareket ederek, bu söylemlerle mağdurlar üzerinde psikolojik baskı ve korku oluşturduğu, ardından ikna sürecini tamamlayarak dolandırıcılık eylemlerini gerçekleştirdiği anlaşıldı.

Emniyet güçlerinin kimlik ve adres tespitlerinin ardından 20 ilde gerçekleştirdiği operasyon, sistematik dolandırıcılık eylemlerinin finansal boyutunu da açığa çıkardı. Soruşturma dosyasındaki incelemelere göre, şebeke üyelerinin uyguladıkları bu yöntemlerle mağdurlardan toplamda 50 milyon lirayı aşan bir vurgun gerçekleştirdikleri saptandı.

Gözaltındaki 73 şüphelinin adli süreçleri emniyette devam ederken, elde edilen suç gelirleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 11 lüks araç ile 2 arsaya yasal şerh işlemi uygulandı.