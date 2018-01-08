İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 farklı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Baskınlarda 500 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik polisleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.



İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2 farklı adrese operasyon düzenledi.



İlk baskın Çatalca mevkiindeki tıra düzenledi. Dedektör köpekler ''Maya ve Fırtına'nın'' da olduğu aramalarda 130 paket halinde 138 kilogram eroin ele geçirildi.



Operasyon sonucu M.A., L.B. ve S.D. gözaltına alındı.



2.baskın minibüse yapıldı. 350 kilogram skunk ele geçirildi.



Baskında S.G. ile M.S. gözaltına alındı.



Polis kameralarının da kaydettiği iki operasyonda ele geçirilen 500 kilo uyuşturucu maddenin, piyasa değerinin yaklaşık 25 milyon lira olduğu öğrenildi.







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