500 milyonluk bahis operasyonu: 9 tutuklama, 1 zanlı firarda!

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis faaliyetleri kapsamında 3 banka hesabının fiili kullanıcılarını tespit ederek 3 aylık bir çalışma yürüttü. Soruşturma sonucunda, yasa dışı bahis organizasyonuna para transferi sağlayan ve 500 milyon TL’lik hesap hareketliliği tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon başlatıldı.

Operasyon, Bilecik merkezli olmak üzere Kayseri, Adana, Elazığ ve Kilis illerinde belirlenen 17 adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Operasyonda 18 zanlıdan 17’si yakalandı. Gözaltına alınan 5 kişi emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 12 zanlıdan 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 9'u ise tutuklandı. Halen aranan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.