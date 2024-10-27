500 milyonluk yasa dışı bahis operasyonu: 9 kişi tutuklandı

Bilecik merkezli dört ilde düzenlenen yasadışı bahis operasyonunda, hesaplarında toplam 500 milyon liralık hareketlilik tespit edilen 17 şüpheli yakalandı. Zanlılardan 9'u tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, toplamda 8 kişi ise salıverildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
500 milyonluk yasa dışı bahis operasyonu: 9 kişi tutuklandı
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Bilecik’te, yasadışı bahis amacıyla kullanıldığı değerlendirilen 3 adet banka hesabının fiili kullanıcılarına yönelik çalışma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin 3 ay süren koordineli çalışmasında, örgütlü bir şekilde yasadışı bahis oynanmasına imkan sağlayan, para nakline aracılık eden, toplamda yaklaşık 500 milyon lira hesap hareketliliği olduğu tespit edilen 18 şüpheli, teknik ve fiziki takibe alındı. 22 Ekim’de Bilecik merkezli Kayseri, Adana, Elazığ ve Kilis'te 17 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerden 5’i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 9’u tutuklanırken, 3 kişi ise 3’ü adli kontrol şartıyla salı verildi. Operasyon kapsamında 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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