51'inci Atak, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, helikopterin motorunu yerlileştirmek için çalışıldığını belirtti.

ATAK helikopterleri terörle mücadeleye büyük katkı sunuyor. PKK'lıları sığınaklarında ve barınaklarında etkisiz hale getiriyor. O helikopterlerden 51'incisi de TSK envanterine dahil oldu.Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, müjdeyi sosyal medya hesabından duyurdu. Demir, paylaşımında "Yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen operasyonlarda güvenlik güçlerimize yakın hava desteği veren T129 Atak helikopterimizin 51'incisini Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim ettik." ifadelerini kullandı.Demir, Atak helikopterinin özelliklerinin yer aldığı videolu paylaşımına "T129'un motorunu yerlileştirmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz." notunu da düştü.