51 ilde eş zamanlı operasyon: Göçmen kaçakçılarına darbe!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre, son iki haftada 51 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörlerine ve düzensiz göçle mücadeleye yönelik kapsamlı bir operasyonlar dizisi gerçekleştirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı ile Göç İdaresi Başkanlığı’nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalara il emniyet müdürlüklerinin ilgili birimleri katıldı.

273 ORGANİZATÖR YAKALANDI, 98’İ TUTUKLANDI

Gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 273 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Gözaltına alınanlardan 98’i tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer şüpheliler hakkında adli işlemler sürdürülüyor. Ayrıca operasyonda 1.022 düzensiz göçmen de tespit edilerek idari gözetim altına alındı.

Bakan Yerlikaya, yakalanan düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemlerinin başlatıldığını ve bu süreçte insan haklarına ve uluslararası hukuk normlarına azami hassasiyet gösterildiğini belirtti.

Açıklamasında Türkiye’nin insan hak ve özgürlüklerine saygılı, kamu düzeninden taviz vermeyen göç politikalarına sahip olduğunun altını çizen Yerlikaya şu ifadeleri kullandı: “Türkiye; göç yönetiminde, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeden tüm dünyaya örnek bir model sunmaktadır.”

Göç konusunun sadece düzensiz geçişlerden ibaret olmadığına işaret eden Yerlikaya, bu süreci düzenli-düzensiz göç, uluslararası koruma, gönüllü ve onurlu geri dönüş, kaçakçılıkla mücadele ve sınır güvenliği başlıkları altında bütüncül bir şekilde ele aldıklarını belirtti.