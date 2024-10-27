522 bin 427 araç ve sürücüye işlem yapıldı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya denetimleri açıkladı

Emniyet ve jandarma trafik ekipleri, 17-24 Ekim tarihleri arasında 2 milyon 829 bin 271 aracı denetledi. Denetimlerle ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, toplam 522 bin 427 araç ve sürücüye işlem yapıldığını belirtti.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
522 bin 427 araç ve sürücüye işlem yapıldı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya denetimleri açıkladı
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Güvenlik güçlerinin yurt genelindeki trafik denetimleri sürüyor. Son 1 haftada, emniyet ve jandarma trafik ekipleri tarafından, 2 milyon 829 bin 271 araç denetlendi.

Denetimlerle ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi. Bakan Ali Yerlikaya, 17-24 Ekim tarihleri arasında yapılan denetimlerde, hız ihlalinde bulunan 148 bin 366, periyodik muayenesi yaptırılmamış 32 bin 907, emniyet kemeri kullanmayan 25 bin 548, sürücü belgesiz araç kullanan 17 bin 440, zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 12 bin 859 olmak üzere diğer işlemlerle toplam 522 bin 427 araç ve sürücüye işlem yapıldığını belirtti.

Bakan Ali Yerlikaya, 1 Ocak -15 Ekim arasında emniyet ve jandarma trafik ekiplerince ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan sürücülere yönelik toplam 227 bin 24 denetim ve 10 bin 22 sürücüye işlem yapıldığını aktardı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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