54 ilde dev operasyon: 334 gözaltı, 123 tutuklama!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 54 ilde eş zamanlı düzenlenen "Hücre-15" operasyonlarında 334 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 123'ün tutuklandığını duyurdu.

Operasyonlar sonucunda tefecilik, kamu kurum ve kişilere yönelik nitelikli dolandırıcılık, resmi ve özel belgede sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma ve vergi usul kanununa muhalefet gibi suçlardan yüzlerce kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

54 İLDE OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Operasyonlar, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri KOM ve Mali Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mardin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Tokat, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Aksaray, Kırıkkale, Batman, Bartın, Iğdır, Yalova, Osmaniye ve Düzce olmak üzere toplam 54 ilde düzenlendi.

Operasyonlar sırasında 13 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet ruhsatsız av tüfeği ile çok sayıda çek, senet ve dijital materyal ele geçirildi.

"SUÇ ÖRGÜTLERİNE GEÇİŞ YOK"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlarla ilgili olarak "Hiçbir yasa dışı oluşum, milletimizin güvenliğini tehdit edemez. Tefecilere, dolandırıcı suç örgütlerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Operasyonların başarılı şekilde yürütülmesine katkı sağlayan Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilileri, operasyonlara katılan polislere teşekkür ederek başarılarını kutladı.