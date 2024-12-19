54 şehirde "Siberağ-12" operasyonu! Yüzlerce şüpheli yakalandı

Yurt genelinde çeşitli suçlarla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak 54 şehirde jandarma ekipleri tarafından "yasa dışı bahis" suçuna yönelik "Siberağ-12" operasyonu düzenlendi. Operasyonların ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı.

319 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 54 şehirdeki İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından operasyonların düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 319 şüphelinin yakalandığı bilgisini paylaşan Bakan Ali Yerlikaya, ayrıca 5 ruhsatsız tabanca, çok miktarda döviz ve kripto varlık ile çok sayıda dijital materyalin de ele geçirildiğini bildirdi.

Ali Yerlikaya, "Yasa dışı bahis huzurumuzu bozan bir tuzaktır. Hem kişilerin hayatını hem de toplumsal yapıyı zedeleyerek ekonomik, ahlaki ve sosyal problemlere yol açan yasa dışı bahisle mücadelemiz aralıksız devam ediyor. Yurt dışı merkezli bahis ve sanal kumar altyapısı sağlayan şirketler üzerinden, ülkemizde faaliyet yürüten kripto varlık hizmet sağlayıcılarıyla yasa dışı bahis sitesi için altyapı hizmeti satın almak amacıyla 'kripto varlık transferi yapmak' suçundan savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum." dedi.