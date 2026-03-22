5,6 Milyon dosya uzlaşıyla çözüldü

Adalet Bakanlığı, toplumsal uzlaşı kültürünü güçlendirmek ve yargı süreçlerini hızlandırmak amacıyla yürütülen arabuluculuk uygulamasına dair güncel verileri paylaştı.

2012 yılında hukuk sistemine dahil edilen ve 2013 itibarıyla fiilen uygulanmaya başlanan sistem, uyuşmazlıkların mahkeme aşamasına geçmeden, tarafların ortak paydada buluşması esasına dayanıyor.

SİSTEMİN GENEL PERFORMANSI VE VERİLER

Bakanlık verilerine göre, uygulamanın başladığı tarihten bugüne kadar arabuluculuk sistemine dahil edilen toplam dosya sayısı 9 milyon 273 bin 260 olarak kaydedildi. Bu dosyaların büyük çoğunluğu, tarafların karşılıklı rızasıyla sonuçlandırıldı.

Toplam Başvuru Sayısı: 9.273.260

Uzlaşıyla Sonuçlanan Dosya: 5.630.707

Genel Başarı Oranı: %62

UYGULAMA ALANLARININ GENİŞLEMESİ

İhtiyari olarak başlayan süreç, elde edilen operasyonel verimlilik neticesinde zamanla zorunlu dava şartı kapsamına alınarak genişletildi.

Mevcut durumda arabuluculuk sistemi; iş dünyasından ticaret hukukuna, tüketici haklarından kira uyuşmazlıklarına kadar geniş bir sahada etkin bir denetim ve çözüm mekanizması olarak kullanılıyor.

Sistem; özellikle kira, ortaklığın giderilmesi, kat mülkiyeti, komşuluk hukuku ve tarım sözleşmeleri gibi toplumsal dokuyu yakından ilgilendiren alanlarda mahkemelerin iş yükünü yönetilebilir seviyeye çekiyor.

Bakanlık, arabuluculuğun "dostane çözüm" kapasitesinin, hukuki süreçlerin maliyetini ve süresini düşürmeye devam ettiğini vurguladı.