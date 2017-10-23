İçişleri Bakanlığından, son bir haftada ülke genelinde yürütülen operasyonlarda 64 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi

İçişleri Bakanlığından, son bir haftada ülke genelinde yürütülen operasyonlarda 64 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.



Ayrıca bakanlık tarafından toplamda 5649 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.



Bakanlık açıklaması şu şekilde:



Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 1.455 operasyon yapılmış, Terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 859’u terör (PKK/KCK 131, AŞIRI SOL 16, DEAŞ 69, FETÖ/PDY 643), 4.645’i Uyuşturucu ve Kaçakçılık suçlarından, 145’i Düzensiz Göçle Mücadele Kapsamında olmak üzere toplam 5.649 kişi gözaltına alınmıştır.

ÜLKE GENELİNDE YÜRÜTÜLEN BU OPERASYONLARDA;

SON 1 HAFTADA YURT İÇİNDE TOPLAM 64 (45 ÖLÜ, 8 SAĞ, 11 TESLİM) TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİR.



16 EKİM PAZARTESİ GÜNÜ – 4 TERÖRİST (1 ÖLÜ, 1 TESLİM, 2 SAĞ)

►KİLİS/MERKEZ - 2 (SAĞ - DEAŞ)

►IĞDIR/KARAKOYUNLU – 1 (TESLİM)

►SİİRT/ŞİRVAN – 1 (ÖLÜ)



17 EKİM SALI GÜNÜ – 7 TERÖRİST (5 TESLİM, 2 SAĞ)

►MERSİN/MERKEZ – 1 (SAĞ)

►MUĞLA/DALAMAN – 1 (SAĞ)

►ŞIRNAK/SİLOPİ – 5 (TESLİM)



18 EKİM ÇARŞAMBA GÜNÜ – 4 TERÖRİST (3 ÖLÜ, 1 SAĞ)

►KİLİS/MERKEZ - 1 (SAĞ)

►HAKKÂRİ/ÇUKURCA – 3 (ÖLÜ)



19 EKİM PERŞEMBE GÜNÜ – 5 TERÖRİST (3 ÖLÜ, 2 SAĞ)

►ŞANLIURFA/AKÇAKALE – 2 (SAĞ)

►HAKKÂRİ/ŞEMDİNLİ – 3 (ÖLÜ)



20 EKİM CUMA GÜNÜ – 19 TERÖRİST (ÖLÜ)

►HAKKÂRİ/ÇUKURCA – 19 (ÖLÜ)



21 EKİM CUMARTESİ GÜNÜ – 16 TERÖRİST (11 ÖLÜ, 4 TESLİM, 1 SAĞ)

►ŞIRNAK/SİLOPİ – 4 (TESLİM)

►HAKKÂRİ/ÇUKURCA – 1 (ÖLÜ)

►SİİRT/ERUH – 1 (ÖLÜ)

►HAKKÂRİ/ŞEMDİNLİ – 5 (ÖLÜ)

►HATAY/KIRIKHAN – 1 (SAĞ)

►BİNGÖL/GENÇ – 4 (ÖLÜ)

22 EKİM PAZAR GÜNÜ – 9 TERÖRİST (8 ÖLÜ, 1 TESLİM)

►BİNGÖL/GENÇ – 1 (ÖLÜ)

►VAN/BAŞKALE – 3 (ÖLÜ)

►HAKKÂRİ/ÇUKURCA – 4 (ÖLÜ)

►MARDİN/KIZILTEPE – 1 (TESLİM)



Yapılan operasyonlar neticesinde;

►7 ilde (5 Siirt, 3 Diyarbakır, 2 Van, 2 Erzincan, 1 Hakkâri, 1 Tokat, 1 Adıyaman)

15 sığınak/barınak/mağara kullanılamaz hale getirilmiş, bu sığınak ve mağaralarda teröristlerin kış hazırlığı olan yaklaşık 2 ton gıda maddesi,

►22’si ağır ve uzun namlulu (5 M-16, 2 Makineli Tüfek, 1 Roketatar, 2 Kanas, 12 Kalaşnikov) toplam 34 silah,

►266 Kg patlayıcı yapımında kullanılan madde,

►18 El Bombası,

►2.408 adet muhtelif mühimmat ele geçirilmiş,

►36 el yapımı patlayıcı/mayın imha edilmiştir.

UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIK İLE MÜCADELEYE YÖNELİK 77 İLDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 3.466 OPERASYONDA;

Piyasa değeri 37.734.190 TL olan;

►889 kg Esrar,

►664 kg Eroin,

►13,51 kg Sentetik Kannabinoid (Bonzai),

►39 Kg Afyon Sakızı,

►3 kg Metamfetamin,

►401.659 adet Uyuşturucu Hap,

►576 kök Kenevir Bitkisi ele geçirilmiştir.



Ayrıca piyasa değeri 7.417.447 TL olan;

►989.981 adet Kaçak Sigara,

►97.516 litre Akaryakıt ele geçirilmiştir.

Bu operasyonlar kapsamında 4.645 kişi gözaltına alınmıştır.

* Sokak satıcılarına yönelik yürütülen projeli çalışma kapsamında 56 ilde (Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bingöl, Bitlis, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak) 517 şüpheli gözaltına alınmıştır.





SİBER SUÇLARLA MÜCADELEDE;

Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 722 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 273 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır.



ASAYİŞ VE TRAFİK UYGULAMALARI KAPSAMINDA;

Ülke genelinde genel asayiş, trafik ve kamu düzeninin sağlanması, çalıntı olarak aranan ve ruhsatsız/plakasız olarak kullanılan motosikletlerin yakalanması amacıyla 20 Ekim 2017 Cuma günü eş zamanlı olarak yapılan “Son Sürat Motosiklet - 2” uygulamasına 6.464 ekip ve 25.085 personel katılmıştır. Operasyon sonucunda; 41.181 motosiklet kontrol edilmiş, 2.472’si trafikten men edilmiş, 269 aranan şahıs ile 477’si çalıntı/aranan motosiklet yakalanmıştır.

Ayrıca; 18 Ekim 2017 Çarşamba günü ülke genelinde; Tütün mamulleri kaçakçılığı ile mücadele kapsamında suça konu ürünlerin toplum nezdinde ulaşılabilirliğinin engellenmesine yönelik “DUMAN-2” uygulaması yapılmıştır. Uygulamaya 3.793 ekip, 11.125 personel katılmış olup, 4.670 iş yeri kontrol edilmiştir. Yapılan kontroller sonucunda; 2.221 şahsa Adli İşlem yapılmış, 6 Milyon 703 Bin TL İdari Para Cezası uygulanmıştır.



DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE KAPSAMINDA;

771’i denizlerde olmak üzere 5.919 düzensiz göçmen yakalanmış, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 145 organizatör yakalanarak gözaltına alınmıştır.



ulusal.com.tr