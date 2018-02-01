Çanakkale savaşında vatanı için tamamı şehit olan 57'nci alayın sancağı Afrin'deki Mehmetçikler'e gönderiliyor. Balıkesir'li kadınlar tarafından işlenen sancak önce Kilis'e ulaştırıldı. Kilis'te yapılan törenin ardından sancak Afrin'e doğru yola çıktı.

Adına türküler yazıldı, marşlar söylendi. Türk Milleti'nin emperyalizme karşı savaşının gururu oldu o sancak.



1915 yılında Çanakkale Anafartalar'da Yarbay Mustafa Kemal'in komuta ettiği 57. Piyade Alayı düşmana karşı amansızca mücadele ediyordu. Düşman kuvvetleri Anafartalar'a karşı hücuma kalktığında Atatürk, emri verdi. Bir alay gözünü dahi kırpmadan vatanı için şehit oldu. Geriye tek bir asker dahi kalmadı.



Dünya harp tarihinde böyle bir kahramanlık yaşanmadı bir daha. Ve onlar efsane oldu. Türk Ordusu, bu gururu sonsuza kadar yaşatmak için 57. Piyade Alayı'na asker alımı yapmadı.



İşte o şanlı sancağın bir benzerini Balıkesirli kadınlar elleriyle işledi. Yani 57. Piyade Alayı Sancağı, 103 yıl sonra yeniden bir vatan savaşı için yollara çıktı.



Balıkesir'den yola çıkan sancak Afrin'de destan yazan askerlere ulaştırılmak üzere Kilis'e ulaştırıldı. Düzenlenen törenle de Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara'ya verildi.



Büyük bir gurur yaşadıklarını söyleyen Kara, 57. Piyade Alayı Sancağı'nı öyküsünü anlattı.



Türk Milleti'nin şanlı sancağı daha sonra Afrin'deki askerlere ulaştırılmak üzere Kilis'teki 2. Hudut Taburu Komutanlığı'na teslim edildi.







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