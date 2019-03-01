banner1002
Hürriyet'te bir ayrılık daha
Hürriyet'te bir ayrılık daha
BUDO'dan sefer iptalleri
BUDO'dan sefer iptalleri
'Nine'nin yönettiği çete üyelerine tutuklama
'Nine'nin yönettiği çete üyelerine tutuklama
Rusya ve Çin'den ABD'nin tasarısına veto
Rusya ve Çin'den ABD'nin tasarısına veto

57 bin kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı

İçișleri Bakanlığınca yapılan inceleme sonucu 57 bin 191 kișinin daha pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı

57 bin kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı

İçișleri Bakanlığınca yapılan inceleme sonucu 57 bin 191 kișinin daha pasaportundaki idari tahdidin kaldırıldığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlığın, haklarında soruşturma yürütüldüğü gerekçesiyle pasaportlarına tahdit konulan kişilere ilişkin incelemesi devam ediyor.

İnceleme ve araştırma sonucu 57 bin 191 kișinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı.

Geçen yıl temmuz ayında da 155 bin 350 kișinin pasaportu, idari tahdit kaldırılarak geçerli hale getirilmişti.

Böylece, İçișleri Bakanlığınca bugüne kadar pasaportundaki idari tahdit kaldırılan kişi sayısı 212 bin 541'e ulaştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #içişleri bakanlığı #pasaport
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.