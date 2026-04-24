57 milyonluk vurgun: Karabük merkezli 7 ilde siber dolandırıcılık operasyonu

Karabük merkezli 7 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda, sosyal medya üzerinden yüksek kazanç vaadiyle 32 kişiyi 57 milyon TL dolandıran şebeke çökertildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i tutuklanırken, firari iki kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
57 milyonluk vurgun: Karabük merkezli 7 ilde siber dolandırıcılık operasyonu
Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde 7 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, sosyal medyada borsa ve yatırım vaadiyle dolandırıcılık yapan bir şebeke çökertildi. Yaklaşık 11 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından gözaltına alınan 25 şüpheliden 18'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

17 İLDE 57 MİLYON LİRALIK BÜYÜK VURGUN

Soruşturma, Karabük'te dolandırılan vatandaşların ihbarları üzerine başlatıldı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilgili diğer şubelerin müşterek yürüttüğü 11 aylık planlı çalışmalar sonucunda şebekenin faaliyetleri tüm detaylarıyla deşifre edildi. Şüphelilerin sosyal medya platformlarına reklam vererek ağlarına düşürdükleri mağdurlara yüksek getirili borsa yatırımı ve para kazanma vaadinde bulundukları belirlendi. Bu yöntemle Karabük dahil toplam 17 ilde 32 müştekiden yaklaşık 57 milyon TL haksız kazanç sağlandığı tespit edildi.

Polis ekiplerinin incelemelerinde şebekenin elde ettiği paraları sisteme sokma yöntemi de ortaya çıkarıldı. Şüpheliler, mağdurlardan elde ettikleri suç gelirlerini önce paravan şirketler aracılığıyla şahıs hesaplarına aktardı. Ardından bu paralar, kripto para borsalarında bilerek kaybettirme yöntemi kullanılarak aklandı ve sistem içinde izi kaybettirilmeye çalışıldı.

Kimlikleri ve adresleri tespit edilen toplam 27 şüphelinin yakalanması için operasyon düğmesine basıldı. Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Gümüşhane, Kocaeli ve Kütahya illerinde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 25 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

18 KİŞİ TUTUKLANDI, 2 KİŞİ HER YERDE ARANIYOR

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 25 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından 4 şüpheli serbest bırakılırken, mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla salıverildi, 18 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon kapsamında firari durumda olan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, halkın huzuru ile can ve mal güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

