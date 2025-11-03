59 ilde 'siber kalkan' operasyonu: 539 gözaltı, 404 milyon liralık dev vurgun!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal hesabı üzerinden yaptığı bir açıklama ile siber suçlara karşı yürütülen son operasyonlar hakkında kamuoyunu bilgilendirdi. Bakan Yerlikaya, "çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarına odaklanan 10 gündür süren geniş çaplı bir çalışma yürütüldüğünü bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde gerçekleştirilen bu çalışmalara, İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri de destek verdi. Yapılan çalışmalar neticesinde 59 il merkezli operasyonlarda toplam 539 şüpheli şahıs yakalandı.

Yakalanan şüpheliler hakkında savcılıklarca soruşturma başlatıldığı ifade edildi. Bakan Yerlikaya, bu şüphelilerden 190'ının tutuklandığını, 111'i hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandığını duyurdu. Diğer şüphelilerin işlemlerinin ise halen devam ettiği bildirildi.

'BUNGALOV'DAN 'SOSYAL YARDIM'A VURGUN YÖNTEMLERİ

Bakan Yerlikaya, bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek dolandırıcılık, çocuk müstehcenliği ve yasa dışı bahis gibi siber suçlardan vatandaşların maddi ve manevi zarar görmesinin engellendiğini de vurguladı.

Operasyon kapsamında yakalanan şüphelilerin kullandığı yöntemlere ilişkin şu bilgiler paylaşıldı: "Şüphelilerin, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, 'ürün satışı, kiralık bungalov, sigorta ödemesi, evde iş ilanları, sosyal yardım bağış' temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak, haksız kazanç elde ettikleri, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, pos tefeciliği yaptıkları, yasa dışı para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları tespit edildi."

404 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Bakan Yerlikaya, düzenlenen operasyonlar sonucunda el konulan varlıklara da değindi. Yaklaşık 404 milyon lira değerinde olduğu belirlenen 7 adet şirket, 3 adet konut ve 5 adet arsaya el konulduğu açıklandı.

Bakan Yerlikaya, açıklamasını vatandaşlara yönelik bir uyarı ve teşekkürle tamamladı: "Milletimizin yanındayız, sizler için bu suç şebekeleriyle mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Lütfen daha dikkatli olalım. Şüphelendiğiniz bir durumda hemen 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayın. Biz gereğini yapalım. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."