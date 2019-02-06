Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yeni askerlik sistemine dair açıklamalarda bulundu. 6, 9 ve 12 ay askerlik mi olacak? Kalın, " 6,9 ve 12 ay gibi zaman dilimlerine yayılabilecek farklı askerlik türleri üzerinden Milli Savunma Bakanlığımızın bir çalışması var. Burada, 4 tane temel prensip arz edilmiş durumda. Birincisi, öngörülebilirlik. Türkiye'nin askeri ihtiyaçları ve nüfus trendlerine göre nasıl bir askeri planlama yapılacak. İkincisi, ihtiyaçlar. TSK'nın güvenlik noktasında temel ihtiyaçları nedir? Üçüncüsü yükümlülülerin ne tür temel eğitim alacakları, askeri ve diğer konularda. Dördüncüsü de bütün bu sistemin bir bütün olarak sürdürülebilir olması." dedi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yeni askerlik sistemine dair şunları söyledi:



"Bedelli askerliğe şu ana kadar 635 bin kişi başvurdu. Fakat şimdi yeni askerlik modeli üzerinde çalışılıyor. Yani, bedelli, dövizli ve normal askerlik. Üç başlık olarak zaten gündemimizde var. Bunu daha da çeşitlendiren 6,9 ve 12 ay gibi zaman dilimlerine yayılabilecek farklı askerlik türleri üzerinden Milli Savunma Bakanlığımızın bir çalışması var. Burada, 4 tane temel prensip arz edilmiş durumda. Birincisi, öngörülebilirlik. Türkiye'nin askeri ihtiyaçları ve nüfus trendlerine göre nasıl bir askeri planlama yapılacak. İkincisi, ihtiyaçlar. TSK'nın güvenlik noktasında temel ihtiyaçları nedir? Üçüncüsü yükümlülülerin ne tür temel eğitim alacakları, askeri ve diğer konularda. Dördüncüsü de bütün bu sistemin bir bütün olarak sürdürülebilir olması. Bununla ilgili detay bir hazırlık yapıyorlar. Bugün ilk sonuçlarını kabineye arz ettiler. Nihai onay alındıktan sonra da kamuoyuyla paylaşılacak. İnşallah kısa sürede tamamlanınca bununla ilgili güzel haberleri de kamuoyuyla paylaşma imkanımız olacak."



ulusal.com.tr "Bedelli askerliğe şu ana kadar 635 bin kişi başvurdu. Fakat şimdi yeni askerlik modeli üzerinde çalışılıyor. Yani, bedelli, dövizli ve normal askerlik. Üç başlık olarak zaten gündemimizde var. Bunu daha da çeşitlendiren 6,9 ve 12 ay gibi zaman dilimlerine yayılabilecek farklı askerlik türleri üzerinden Milli Savunma Bakanlığımızın bir çalışması var. Burada, 4 tane temel prensip arz edilmiş durumda. Birincisi, öngörülebilirlik. Türkiye'nin askeri ihtiyaçları ve nüfus trendlerine göre nasıl bir askeri planlama yapılacak. İkincisi, ihtiyaçlar. TSK'nın güvenlik noktasında temel ihtiyaçları nedir? Üçüncüsü yükümlülülerin ne tür temel eğitim alacakları, askeri ve diğer konularda. Dördüncüsü de bütün bu sistemin bir bütün olarak sürdürülebilir olması. Bununla ilgili detay bir hazırlık yapıyorlar. Bugün ilk sonuçlarını kabineye arz ettiler. Nihai onay alındıktan sonra da kamuoyuyla paylaşılacak. İnşallah kısa sürede tamamlanınca bununla ilgili güzel haberleri de kamuoyuyla paylaşma imkanımız olacak."