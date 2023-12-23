6 Asker Sınır Ötesinde Şehit Oldu

Irak'ın kuzeyinde PKK'lıların saldırısında 6 asker şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı saldırıya anında karşılık verdi.



Belirlenen hedeflere ve teröristlerin kaçış istikametlerine ani hava harekâtı düzenlendi. Irak'ın kuzeyinde 7, Suriye'nin kuzeyinde 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi.



Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın şehit haberi, Tokat’ın Almus ilçesine bağlı Ormandibi köyünde yaşayan ailesine ulaştı. Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı.



Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın da Bingöl'ün Karlıova ilçesi nüfusuna kayıtlıydı. Malatya Battalgazi ilçesinde yaşayan ailesi Umre için Mekke'deydi. Şehidin bir kardeşinin de TSK'da görevli olduğu öğrenildi.



Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan da terör operasyonlarında görev almıştı. Şehidin Denizli'nin Tavas ilçesindeki evine Türk bayrakları asıldı. Şehit Serinkan'ın ağabeyi Hüseyin Serinkan'ın da 2016 yılında Suriye El-Bab bölgesinde gazi olduğu öğrenildi.



Zonguldak'a da şehit ateşi düştü. Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı'nın babaocağı Türk bayraklarıyla donatıldı.



Kara Kuvvetleri Komutanlığı/Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında görevliydi Piyade Teğmen Ramazan Günay. Görev için Irak'ın kuzeyine gitmişti.



Şehit askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu'nun, 2022 yılında girdiği çatışmada yaralanıp gazi olduğu ortaya çıktı. Tedavisinin biter bitmez yeniden göreve koştuğu öğrenildi.



