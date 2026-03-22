6 ay asla bozulmuyor! Erdoğan'ın ikram ettiği Rize simidinin sırrı ne?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'de bayram namazı çıkışı gazetecilere ikram ettiği susamsız ve uzun ömürlü Rize simidi yeniden ilgi odağı oldu. Hiçbir katkı maddesi içermeyen ve altı aya kadar dayanabilen asırlık lezzet, Karadeniz kültürünün vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.
Türkiye'nin birçok bölgesinde yaygın olarak tüketilen susamlı simitlerden farklı bir yapıya sahip olan Rize simidi, taş fırınlarda pişirilerek hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilere yaptığı ikram sırasında "Bu bize ait, Rize simidi" ifadelerini kullanarak ürünün yöresel kimliğine vurgu yaptı.
Bölge halkının kahvaltı sofralarında ve çay saatlerinde özellikle kaşar peyniri ile birlikte tercih ettiği bu ürün, aynı zamanda Karadeniz kültüründe geçmişten günümüze gurbetçilere gönderilen dayanıklı bir yol azığı olma geleneğini sürdürüyor.
6 AY BOZULMADAN DAYANABİLİYOR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikram ettiği simitleri hazırlayan Haşim Öztürk, yöresel lezzetin tamamen katkısız üretildiğini belirtti.
Ürünün üretim aşamalarını ve uzun raf ömrünün detaylarını anlatan Öztürk, şu ifadeleri kullandı:
"Cumhurbaşkanımız için simitlerini biz gönderdik. Hiçbir katkı maddesi kullanmadan hamurumuz yoğrulur, sonra yaklaşık 45 dakika dinlenir. Dinlendikten sonra kesilir. Ondan sonra dizilir ve haşlama bölümüne geçer. Haşlama bölümünden sonra pişirme bölümü, ondan sonra tam mamul olarak satışa hazır duruma gelir. En büyük özelliği için hiçbir bir katkı maddesi bulunmamaktadır ve uzun süreli dayanabiliyor. Yani 6 ay hiç bozulmadan tüketebilirsiniz. Sadece biraz sertleşir yenmeyecek durumda olmaz"
Rize simidi, sadece bölge halkı tarafından değil, kente tatil amacıyla gelen ziyaretçiler tarafından da yoğun talep görüyor.
Rize'den ayrılarak yakınlarının yanına giden vatandaşlar, dayanıklı yapısı nedeniyle bu yöresel ürünü sıklıkla hediyelik olarak tercih ediyor.
Ürünün tüketim alışkanlıklarına ve ziyaretçilerin ilgisine değinen Öztürk, "Tatilden gelenler özellikle çok tüketiyorlar. Çok güzel de bir hediye oluyor gittikleri yerde. Sabah kahvaltısında daha çok tercih ediliyor. Yanında daha çok kaşar ve çayla tüketiliyor" dedi.