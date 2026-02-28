6 aydır yoğun bakımdaydı: İbrahim Yıldız kimdir, neden öldü?

Muhteşem Yüzyıl Kösem ve Duy Beni dizileriyle tanınan 27 yaşındaki oyuncu İbrahim Yıldız, aylar süren yoğun bakım sürecinin ardından 27 Şubat 2026’da hayatını kaybetti

Genç oyuncu İbrahim Yıldız’dan acı haber geldi. 17 Ağustos 2025’te yaşadığı talihsiz kazanın ardından yaklaşık altı ay yoğun bakımda tedavi gören Yıldız, 27 Şubat 2026 tarihinde hayatını kaybetti.

İBRAHİM YILDIZ KİMDİR?

26 Mayıs 1998 doğumlu olan İbrahim Yıldız, sanatla iç içe bir eğitim süreci geçirdi. Güzel Sanatlar ve İç Mimarlık alanında eğitim alan Yıldız, oyunculuk kariyerine genç yaşta adım attı.

Kamera karşısına ilk kez 2015 yılında çıkan Yıldız, Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde canlandırdığı Hasan (Lagari Hasan Çelebi) karakteriyle dikkat çekti. Ardından hem televizyon hem de sinema projelerinde rol aldı.

İbrahim Yıldız’ın yer aldığı projeler şöyle:

Muhteşem Yüzyıl Kösem (2015) – Hasan
Keşif (2018) – Sinema filmi
Tombala (2019) – Mahalleli Genç
Tek Yürek (2019) – Osman
Kuzey Yıldızı (2020)
Bir Zamanlar Kıbrıs (2021) – Çoban Sefer
Duy Beni (2022) – Dağhan

Yıldız ayrıca tiyatro sahnesinde de aktifti. “Ezop” ve “Miletos Güzeli” gibi oyunlarda rol alarak sahne deneyimini sürdürdü.

İbrahim Yıldız, 17 Ağustos 2025’te İstanbul Kartal Soğanlık Orta Mahalle Nur Sokak’ta şiddetli rüzgâr nedeniyle devrilen bir ağacın altında kaldı. Olay yerindeki vatandaşların yardımıyla çıkarılan genç oyuncu, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan Yıldız, çok sayıda ameliyat geçirdi ve uzun süre solunum cihazına bağlı olarak yoğun bakımda tedavi gördü. Yaklaşık altı ay süren yaşam mücadelesinin ardından, 27 Şubat 2026’da hayatını kaybetti.

