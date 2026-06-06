6 aylık oğlunun annesini odunla öldürüp kaçmıştı: 96 saat sonra yakalandı

Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen geniş çaplı arama çalışmaları sonuç verdi. Eşini öldürdükten sonra kaçan şüpheli Halis Pekin, olaydan tam 96 saat sonra ilçe sınırında depo görünümlü bir müştemilatta saklanırken güvenlik güçlerince kıskıvrak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheli hakkında başlatılan adli işlemler sürerken, olayla ilgili soruşturmanın Başsavcılık takibinde devam ettiği bildirildi.

VAHŞETLE BİTEN TARTIŞMA

Olay, 2 Haziran tarihinde öğle saatlerinde Torul ilçesi Merkez Mahallesi Değirmenyanı mevkiinde meydana geldi. 1,5 yıllık evli ve 6 aylık bir erkek çocuk babası olan Halis Pekin (27), eşi Arzu Pekin (26) ile evlerinin önündeki odun istifleme alanında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine koca, eşine odunla saldırdı. Ağır yaralanan genç kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Cinayetin ardından kamyonetine binerek bölgeden uzaklaşan zanlının aracı, bir süre sonra Gümüşhane-Trabzon karayolu üzerinde terk edilmiş halde bulundu.

SAHAYA 240 PERSONEL İNDİ

Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, cinayetin hemen ardından şüphelinin izini sürmek üzere harekete geçildi. Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde Asayiş, TEM, KOM, Güvenlik, İstihbarat, Çocuk Şube, Özel Harekât, Siber Suçlarla Mücadele ve Torul İlçe Emniyet Amirliği personelinin katılımıyla özel bir "İzci Yakalama Grubu" oluşturuldu.

Bu kapsamda emniyet birimlerinden 2 teknik ekip, 4 saha ekibi, 3 arazi arama-tarama ekibi ve 2 destek ekibi olmak üzere yaklaşık 150 personel operasyona dahil oldu. İl Jandarma Komutanlığından ise 13 asayiş timi, 3 komando timi, 3 istihbarat timi, 2 KOM timi ve 2 JASAT timinden oluşan yaklaşık 90 personel görevlendirildi. Toplamda yaklaşık 240 personelin yer aldığı dev operasyonda zanlının kaçış güzergahları detaylıca değerlendirildi. İlçe dışına kaçma ihtimaline karşı bütün tedbirler alınırken, kaçış çemberi dıştan içe doğru sistemli bir şekilde daraltıldı.

350 SAATLİK KAMERA KAYDI VE 82 FARKLI ADRES İNCELENDİ

Arama çalışmaları kapsamında bölgedeki 82 ayrı bağ evi, barınak, depo, mağara, maden ocağı kalıntısı ve saklanmaya müsait tüm alanlar tek tek kontrol edildi. Yayla, mezra ve kırsal alanlarda drone ile termal kameralar kullanılarak gece gündüz arama faaliyeti yürütüldü.

Operasyon süresince güvenlik güçleri KGYS kayıtlarının yanı sıra kamu kurumları ve iş yerlerine ait 44 farklı noktadan elde edilen yaklaşık 350 saatlik kamera görüntüsünü izledi. Ayrıca bölgeden geçtiği belirlenen 176 araç ve içindeki şahıslar da detaylı olarak analiz edildi. Toplanan bilgi ve bulgular doğrultusunda şüphelinin ilçe merkezine girmeden sınır kesimlerinde saklandığı tespit edilerek, yapılan son nokta operasyonuyla yakalama işlemi gerçekleştirildi.