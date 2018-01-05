6 kent hariç Türkiye’nin bütün illerinde aşırı derecede hava kirliliği var. Buna neden olan etmenlerin başında ise kentsel dönüşüm, trafik ve kötü yakıt kullanımı geliyor. Çevre mühendisleri “Acil önlem alınmalı” uyarısı yapıyor

Artvin, Bitlis, Eskişehir, Yozgat, Kırşehir ve Kırıkkale hava kirliliğinin çok üst seviyede olmadığı şehirler. Bu 6 ilin haricindeki şehirlerin hepsinde hava kirliliği, standartların üstünde. İlk sıralarda ise İstanbul ve Ankara var. İstanbul’da Esenyurt, Ankara’da Sıhhıye hava kirliliğinin en yoğun olduğu ilçeler.



İstanbul’daki kirliliğin temel kaynağı ise kentsel dönüşüm.



Hastanelerin yoğun olarak konumlandığı Sıhhıye kirlilikte birinci sıradayken Ankara’da havası temiz denilecek bir yer yok.



Uzmanlar, hava kirliliği arttıkça insanların üst solunum ve kanser riski ile karşı karşıya kalacaklarına işaret ediyor.



Çevre mühendislerine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bir an evvel harekete geçmesi gerekiyor.



HABER: HASRET KAYA

KAMERA: UĞUR MARANGOZ

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