6 ilde dev operasyon! 8 ayrı suç örgütüne darbe

Ali Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlükleri tarafından İstanbul, Kırklareli, Bursa, Balıkesir, Antalya ve Tekirdağ’da 8 ayrı organize suç örgütüne yönelik geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda suç örgütü elebaşları Ş.K. (İstanbul), F.Ö. (Balıkesir), Y.K. (Antalya – Cezaevinde), E.Y. (Tekirdağ), N.G. ve E.K. (Kırklareli’de iki ayrı örgüt), F.Y.K. ve A.A. (Bursa’da iki ayrı örgüt) olmak üzere toplam 74 şüpheli yakalandı.

43 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yakalanan şüphelilerden 43’ü tutuklanırken, 20 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerle ilgili işlemler ise sürüyor.

Şüpheliler hakkında “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “nitelikli yağma”, “kasten öldürmeye teşebbüs”, “kasten yaralama”, “silahlı tehdit”, “mala zarar verme”, “çek-senet tahsilatı”, “tefecilik”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “uyuşturucu madde ticareti”, “insan kaçakçılığı”, “silah ticareti” ve “genel güvenliği kasten tehlikeye sokma” suçlarından soruşturma başlatıldı.

OPERASYONLARDA SİLAH VE BELGELER ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlar kapsamında 20 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca, çok sayıda kesici/delici alet, çek ve senetler ele geçirildi.

Ali Yerlikaya, suç ve suçlularla mücadelenin kesintisiz devam edeceğini belirtti. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıkları ve operasyonları başarıyla gerçekleştiren emniyet güçleri tebrik etti.