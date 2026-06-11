6 ilde milyonluk vurgun! Yurt dışı bağlantılı şebekenin üyesi yakalandı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık faaliyetlerine yönelik kapsamlı bir teknik ve fiziki takip süreci yürüttü.

Yapılan izlemeler sonucunda, 36 yaşındaki T.A. isimli şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Ekiplerin derinleştirdiği soruşturma, şüphelinin bireysel hareket etmediğini, yurt dışı bağlantılarıyla ortak hareket eden bir suç örgütü çatısı altında faaliyet gösterdiğini ortaya koydu.

Şüphelinin kıskıvrak yakalandığı anlarda çantasında yapılan adli aramalarda, suçta kullanılabileceği değerlendirilen 1 adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait 12 adet fişek ele geçirildi. Silah ve mühimmata el konulurken, şahsın örgüt içindeki rolü ve bağlantıları mercek altına alındı.

3 GÜNDE 6 İLDE AKILALMAZ VURGUN

Elde edilen bulgular, geçmişte yaşanan dolandırıcılık eylemlerinin boyutunu harita üzerinde gözler önüne serdi. T.A.'nın örgüt faaliyetleri kapsamında 1, 2 ve 4 Mayıs 2026 tarihlerinde Türkiye'nin farklı coğrafyalarındaki vatandaşları hedef aldığı tespit edildi. Bu tarihlerde Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde S.C. 700 bin TL, İ.K. ise 273 bin TL dolandırıldı. Aynı ağ üzerinden Aydın'ın Didim ilçesinde M.G.'den 348 bin TL, Uşak ilinde C.M.'den 314 bin TL, Trabzon'un Arsin ilçesinde A.G.'den 25 bin TL ve Ankara'nın Mamak ilçesinde F.S.'den 20 bin TL alındığı belirlendi.

Türkiye genelinde toplamda 1 milyon 681 bin TL'lik vurguna doğrudan karışan T.A., emniyetteki ifade ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüpheli, kuvvetli suç şüphesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet güçleri, yurt dışı bağlantılı şebekenin diğer üyelerini tespit etmek ve yeni mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla başlattığı geniş çaplı soruşturmayı an itibarıyla sürdürüyor.