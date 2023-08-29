6 kişi sınırda yakalandı! 3'ü PKK'lı terörist çıktı

Yasa yışı yollarla yurda girmeye çalışan 6 kişi, güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Suriye ve İran üzerinden Türkiye'ye girmeye çalışan kişilerin 3'ünün PKK/KCK'lı teröristler oldukları açıklandı.

6 kişi sınırda yakalandı! 3'ü PKK'lı terörist çıktı
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Sınır güvenliğini sağlayabilmek için ekiplerin çalışmaları sürüyor. Son olarak Suriye ve İran sınırından yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 6 kişi yakayı ele verdi.

Söz konusu kişilerin yakalanmalarına ilişkin bilgilendirme Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapıldı.

MSB tarafından yapılan açıklamada, hudut kartallarının, Suriye ve İran'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 şahsız yakaladığı ifade edildi. Açıklamada, yakalanan şahıslardan 3'ünün PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendiği de ifade edildi.

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