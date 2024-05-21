6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi! Milli Savunma Bakanlığı operasyonu duyurdu
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Mehmetçik, teröristlere büyük bir darbe indirdi. 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Konuyla ilgili açıklama Milli Savunma Bakanlığından geldi.
Yurt içinde ve sınır ötesinde Mehmetçik'in teröristlerle mücadelesi tüm kararlılığıyla sürüyor. Son olarak, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde kritik bir operasyona imza atıldı.
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonun ayrıntılarıyla ilgili duyuruyu Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yaptı.
MSB'den yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonlarımıza hız kesmeden azim ve kararlılıkla devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.
Öngörülemez, Alışılmadık, Süratli ve Sürekli❗️— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 21, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.
Operasyonlarımıza hız kesmeden azim ve kararlılıkla devam edeceğiz.… pic.twitter.com/L9YIzWUoeH
Kaynak: Anadolu Ajansı