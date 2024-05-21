6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi! Milli Savunma Bakanlığı operasyonu duyurdu

Yurt içinde ve sınır ötesinde Mehmetçik'in teröristlerle mücadelesi tüm kararlılığıyla sürüyor. Son olarak, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde kritik bir operasyona imza atıldı.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonun ayrıntılarıyla ilgili duyuruyu Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yaptı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonlarımıza hız kesmeden azim ve kararlılıkla devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.