6 şehirde Kuyu-27 operasyonu! Operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı

Antalya merkezli 6 şehirde organize suç örgütüne yönelik "Kuyu-27" operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonun ayrıntılarını açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 32 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
6 şehirde Kuyu-27 operasyonu! Operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı
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Yurt genelinde çeşitli suçlarla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Antalya merkezli 6 şehirde elebaşılığını Beratcan Gökdemir'in yaptığı organize suç örgütüne yönelik Kuyu-27 operasyonları gerçekleştirildi. Operasyonların ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

32 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonda suç örgütü üyesi 32 şüphelinin yakalandığını aktardı.

Bakan Ali Yerlikaya, "Antalya Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, Antalya merkezli İstanbul, Adana, İzmir, Konya ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda, organize suç örgütü üyesi şüphelilerin, kendilerine haraç vermeyen iş insanlarını darbederek ikametlerini, iş yerlerini ve araçlarını kurşunladıkları, suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları, kasten adam öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme ve ölümle tehdit suçlarını işledikleri tespit edildi. Operasyon sonucu 23 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve çok miktarda para ele geçirildi." dedi.

Operasyonu koordine eden güvenlik güçlerini kutlayan Ali Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, hangi büyüklükte olursu olsun organize suç örgülerini çökertip adalete teslim etmeye kararlıyız. Allah ayağınıza taş değdirmesin, milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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