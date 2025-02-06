6 Şubat Depremi’nin yıl dönümünde Hatay, Osmaniye ve Adana’da dualar okundu

Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde yer alan Narlıca Deprem Şehitleri Camisi'nde sabah namazı kılınarak hatim duası okundu. Namazın ardından, 6 Şubat 2023 depremlerinde hayatını kaybedenlerin defnedildiği Narlıca Deprem Mezarlığı ziyaret edildi.

Programa; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, kent protokolü, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Ziyaret sırasında kabirlere karanfiller bırakıldı, ailelere taziye dilekleri iletildi. Depremde yakınlarını kaybeden aileler, mezar başında gözyaşları içinde dualar etti.

İSKENDERUN'DA SABAH NAMAZINDA ANMA PROGRAMI

Hatay’ın İskenderun ilçesinde de Kaptanpaşa Camisi'nde sabah namazının ardından 6 Şubat depreminde hayatını kaybedenler için dua okundu. Cami cemaatinin büyük ilgi gösterdiği programda, imamlar depremde vefat edenler için Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirdi.

BAKAN YUSUF TEKİN ANMA PROGRAMINA KATILDI

Osmaniye’de ise Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in de katılımıyla Bülbül Camisi'nde sabah namazı kılındı. Namazın ardından depremde yaşamını yitirenler için dualar okundu. Vatandaşlar camiye akın ederek anma programına katıldı.

ADANA'DA RAMAZANOĞLU CAMİSİ'NDE MEVLİT OKUTULDU

Adana’nın Çukurova ilçesinde, İl Müftülüğü tarafından Ramazanoğlu Camisi'nde sabah namazının ardından mevlit okutuldu. Programa; Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger de katıldı.