Irak'ın kuzeyindeki Zap, Avaşin-Basyan bölgeleri ve Şırnak kırsalına hava harekatı yapıldı. Silahlı 4 terörist öldürüldü. Dünden beri çatışanın sürdüğü Tunceli'de ise 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi.

Pülümür kırsalında vatandaşların yiyeceklerini gasp eden 2 teröristin etkisiz hale getirilmesiyle ilgili Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Pülümür kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca, açlıktan vatandaşlarımızın yiyecek ve içeceklerini gasp eden teröristlere yönelik başlatılan operasyon kapsamında çıkan sıcak temasta, 2 bölücü terör örgütü mensubu erkek terörist, M-16 piyade tüfeği, Kanas keskin nişancı tüfeği ve teçhizatlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmekte olup, gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.



Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK'ya yönelik operasyonlarıyla ilgili açıklama yaptı.



Irak kuzeyindeki Zap, Avaşin-Basyan bölgeleri ile Şırnak kırsalındaki hedefler ateş altına alındı.



Düzenlenen hava harekatında silahlı 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Sığınak, barınak ve mühimmat depoları imha edildi.



ulusal.com.tr