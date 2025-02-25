6 yaşındaki çocuk, annesinin cinayetini ortaya çıkardı!

Olay, 21 Aralık akşamı saat 20.00 sıralarında Aydın-İzmir kara yolundaki Selatin Tüneli yakınlarında meydana geldi. Rıdvan Buçan'ın kullandığı otomobil, bariyere çarptı. Kazanın ardından bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan Derya Buçan'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, eşi Rıdvan Buçan ve 6 yaşındaki oğulları D.B. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından Derya Buçan’ın cenazesi ailesine teslim edilerek toprağa verildi.

Tedavilerinin ardından taburcu edilen Rıdvan Buçan ve oğlu D.B., jandarma tarafından yürütülen soruşturma kapsamında incelemeye alındı. Pedagog eşliğinde ifadesi alınan 6 yaşındaki D.B., annesiyle babasının araç içinde tartıştığını, ardından bir silah sesi duyduğunu ve babasının kendisine "Ses dışarıdan geldi" dediğini anlattı. Küçük çocuğun ifadesi üzerine soruşturmayı derinleştiren ekipler, Rıdvan Buçan’ı gözaltına aldı.

Yapılan otopside Derya Buçan’ın başına isabet eden kurşunla hayatını kaybettiği tespit edildi. Bunun üzerine Rıdvan Buçan’ın, otomobil seyir halindeyken eşini tabancayla vurup ardından olayı kaza gibi göstermek için bariyerlere çarptığı belirlendi. Jandarmadaki sorgusunda cinayeti itiraf eden Rıdvan Buçan, sevk edildiği mahkeme tarafından 30 Aralık’ta tutuklanarak cezaevine gönderildi.