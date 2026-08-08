6 yıllık sır perdesi aralanıyor! Emrah Daşdemir cinayeti için yeniden inceleme başlatıldı
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 2018 yılında tüfekle öldürülen 19 yaşındaki Emrah Daşdemir'in cinayetiyle ilgili yeniden inceleme başlatıldı.
2018 yılının Ağustos ayında hakkında kayıp ihbarı verilen 19 yaşındaki Emrah Daşdemir'in cesedi, ihbardan 1 ay sonra Kızılcahamam'ın Kırköy Mahallesi kırsalında bulundu.
Tanımayacak halde bozulmuş olan cesedin Daşdemir'e ait olduğu ise ancak birkaç ay sonra tespit edilebildi.
Yürütülen çalışmalarda olayın fail ya da failleri o dönem bulunamamıştı.
YENİDEN SAHAYA İNİLDİ
Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen talimat doğrultusunda, cinayetin yeniden incelenmesi için harekete geçildi.
Kızılcahamam İlçe Jandarma, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timleri, Jandarma Komandolar ve AFAD ekipleri, Daşdemir'in tüfekle vurularak öldürüldüğü değerlendirilen Kırköy kırsalında incelemeler gerçekleştirdi.
Yetkililer, çalışmaların titizlikle sürdürüleceğini ifade etti.