60 terörist etkisiz hale getirildi! Milli Savunma Bakanlığı bilançoyu duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, bakanlık binasında haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk toplantıda önemli açıklamalarda bulundu.

SON 1 HAFTADA 60 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin bilgi verdi. Tuğamiral Zeki Aktürk, başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı icra edilen operasyonlarla Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 60 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Zeki Aktürk, 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının, 184'ü Irak'ın kuzeyi, 274'ü Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 458'e ulaştığını söyledi.

Zeki Aktürk ayrıca, Pençe-Kilit Harekatı'nda bugüne kadar 824 teröristin etkisiz hale getirildiğini, değişik çaplarda toplam 1896 silah ve 796 bin 153 mühimmatın ele geçirildiğini aktardı. Aktürk, 2 bin 605 mayın ve el yapımı patlayıcının tespit edilerek imha işleminin gerçekleştirildiğini, 862 mağara ve sığınağın ise kullanılamaz hale getirildiğini anlattı.

YASA DIŞI GEÇİŞLER ENGELLENDİ!

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, sınırlardan yasa dışı geçişlere yönelik yapılan çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

Sınırlardan son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5'i terör örgütü mensubu 201 kişinin yakalandığını, 3 bin 94 kişinin ise hududu geçemeden engellendiğini bildiren Tuğamiral Zeki Aktürk, "Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 1347'ye yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 27 bin 631 olmuştur." dedi.

BAKAN YAŞAR GÜLER'İN NATO SAVUNMA BAKANLARI TOPLANTISI'NDAKİ TEMASLARI

Tuğamiral Zeki Aktürk, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, 15 Şubat'ta Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda gerçekleştirdiği ikili görüşmeleri ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

Bakan Yaşar Güler'in söz konusu toplantıda, ittifakın savunma ve caydırıcılık yapısının güçlendirilmesi çalışmaları, NATO'nun komuta ve kuvvet yapısına, harekat ve misyonlarına kara-deniz-hava ve uzaydaki gayretlerine yapılan katkılar gibi hususlarda görüşlerini aktardığını belirten Aktürk, şunları kaydetti:

- Başta toprak bütünlüğü olmak üzere Ukrayna'ya olan destek, Montrö Sözleşmesi'ni hassasiyetle ve tavizsiz bir şekilde uygulamaya devam edeceğimiz, Karadeniz'deki dengenin 'bölgesel sahiplik' ilkesi çerçevesinde korunmasının önemi ve bu doğrultuda Bulgaristan ve Romanya ile 'Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu Mutabakat Muhtırasını' imzaladığımız, Avrupa Birliği üyesi olmayan müttefiklerin, Avrupa Birliği'nin savunma girişimlerine tam katılımının sağlanması gerektiği, Gazze'de derhal ateşkese varılması ve insani yardıma imkan sağlanması, terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle kararlılıkla mücadele etmekte olduğumuz ve bu konuda müttefiklerimizden destek beklediğimiz, PKK/YPG'nin Irak'taki varlığının hem bu ülkedeki NATO misyonuna hem de NATO'ya bir bütün olarak tehdit oluşturduğu ve bu hain terör örgütüne sağlanan desteğin sonlandırılması gerektiği hususlarında görüş ve değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Aktürk, Bakan Güler'in bu toplantılarda ayrıca müttefikler tarafından ihraç kısıtlarına maruz bırakılmanın kabul edilebilir olmadığını, İttifak'ın caydırıcılık ve savunma kabiliyetini de artıracak şekilde bazı müttefiklerin son dönemde attığı olumlu adımların memnuniyetle karşılandığını, Türkiye'nin, güvenilir bir NATO müttefiki olarak, riskler ve tehditler karşısında kolektif yükün üzerine düşen kısmını, hatta bazen de daha fazlasını üstlendiğini ve gelecekte de üstlenmeye devam edeceğini bildirdiğini aktardı.

SAVUNMA SANAYİSİNDEKİ GELİŞMELER

Tuğamiral Zeki Aktürk, basın bilgilendirme toplantısında savunma sanayisinde yaşanan son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tuğamiral Aktürk, Kara Kuvvetleri Komutanlığınca muhtelif miktarlarda, "Portatif Hava Savunma Füze Sistemi" ile "Zırhlı Tekerlekli Araç Kurtarıcısı"nın muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığını da aktardı.

Aktürk, MSB'ye bağlı ASFAT ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü arasında imzalanan, "8 adet Liman Kontrol Botu Projesi" kapsamında, yerli ve milli asayiş ve emniyet botu ASBOT'un 6'ncısının 20 Şubat'ta teslim edildiğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "yerli ve milli uçak gemisine sahip olunması" yönünde verdiği direktif üzerine alınan kararla, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Dizayn Proje Ofisince tasarım faaliyetlerine başlandığını belirten Aktürk, "Öte yandan dün ülkemizin savunma ve güvenlik geleceğindeki en önemli kuvvet çarpanı olarak ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştiren yerli ve milli muharip uçağımız KAAN'ın ülkemize, milletimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyor ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.