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62 ilaç bedeli ödenecek ilaçlar listesine eklendi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tıbbi ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonu kararıyla 62 ilacı bedeli ödenecek ilaçlar listesine dahil etti

62 ilaç bedeli ödenecek ilaçlar listesine eklendi
Geri ödeme listesine eklenen 62 ilaç arasında kalp, KOAH, HIV, Parkinson, Alzaymır ve ülser tedavisinde kullanılan ilaçlar da yer aldı.

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Kaynak: AA
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