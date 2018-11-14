Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tıbbi ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonu kararıyla 62 ilacı bedeli ödenecek ilaçlar listesine dahil etti

Geri ödeme listesine eklenen 62 ilaç arasında kalp, KOAH, HIV, Parkinson, Alzaymır ve ülser tedavisinde kullanılan ilaçlar da yer aldı.



ayrıntılar geliyor...

Kaynak: