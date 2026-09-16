63 gündür tutukluydu! Nasuh Mahruki hakkında karar çıktı

Eski Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Başkanı Nasuh Mahruki hakkında açılan davada mahkeme kararını verdi. Bakırköy 57. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığı 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı; ancak bu cezada hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vererek Mahruki'nin tahliyesini sağladı.

Dava, Mahruki'nin sosyal medya hesabından 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yaptığı bir paylaşım nedeniyle açılmıştı. Davanın ilk duruşması, adliyenin konferans salonunda görüldü. Tutuklu sanık Nasuh Mahruki ile tarafların avukatlarının hazır bulunduğu duruşmayı çok sayıda izleyici de takip etti.

"571 BİN TAKİPÇİMİN OLMASI SUÇ MU?"

Duruşmada söz alan sanık Mahruki, yaptığı paylaşımın suç unsuru taşımadığını savundu. Mahruki, savunmasında şu ifadeleri kullandı: "571 bin takipçimin olması suç mu? Ben burada herhangi bir suçlama görmüyorum. İddianamede, 15 Temmuz hain darbe girişimini oyun olarak tanımladığım söyleniyor. Bu paylaşım neticesinde bir infial oluştuğuna dair bir tespit yoktur. Benim paylaşımım içerisinde ve savunmamda tiyatro kelimesi geçmiyor ama evraklarda böyle dediğim yazıyor. Ben kendimi nasıl savunabilirim? Paylaşımım içerisinde bir oyun yada tiyatro kelimesi geçmiyor. Ben 15 Temmuza tiyatro demedim, CHP milletvekilleri bu hain darbe girişimine 'tiyatro' dediler ve tutuklanmadılar. Ben 15 Temmuz'a tiyatro demedim, diyemem de, çünkü değil. Buna rağmen 63 gündür tutukluyum."

Sanık avukatları da savunmalarında, atılan tweetin herhangi bir suç unsuru oluşturmadığını belirterek müvekkillerinin tahliyesini talep etti.

SAVCILIKTAN 4 YIL 6 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Mahruki'nin "basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Savcı ayrıca sanığın tutukluluk halinin devam etmesini istedi. Son sözü sorulan sanık Mahruki ise önceki savunmalarını tekrarlayarak tahliye talebini yineledi.

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Tarafların savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme, Nasuh Mahruki'nin "basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Mahkeme bu cezada hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı vererek sanığın tahliyesine hükmetti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Nasuh Mahruki "şüpheli" sıfatıyla yer almıştı. İddianameye göre Mahruki, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yapmıştı: "15 Temmuz önceden fark edilmiş ancak rejim değişikliği için bir fırsat olarak görülerek bilerek engellenmemiş, kontrollü bir şekilde kalkışılmasına müsaade edilmiş bir darbe girişimidir. Baş planlayıcısı ABD'dir, Fil'i feda etmiş, Vezir'i almıştır, Erdoğan'ı Şah yapmış Türk milletini Mat etmiştir."

İddianamede, Mahruki'nin bu paylaşımında suç işleme kastının bulunmadığını beyan ettiği de kayıtlara geçmişti. Buna karşın iddianamede paylaşımın düşünce ve kanaat özgürlüğü sınırlarını aştığı ifade edilmişti. Paylaşımın toplum içinde infial oluşturacak nitelikte olduğu ve şüphelinin eyleminin açık ve yakın tehlike doğurduğu değerlendirmesine yer verilmişti. İddianamede ayrıca şüphelinin, halkın bir kesimini diğerine karşı tahrik edecek nitelikte bir paylaşım yaptığı da belirtilmişti.

Bu değerlendirmeler doğrultusunda hazırlanan iddianamede, şüpheli Nasuh Mahruki hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti.