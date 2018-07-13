ABD Sismik Araştırmalar Merkezi verilerine göre yerel saatle sabah meydana gelen depremin 6.4 büyüklüğünde ve 169 kilometre derinliğinde olduğu belirlendi.
Veriler ayrıca depremin başkent Port Vila’ya 152 kilometre uzaklığında gerçekleştiriğini ortaya koydu.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.