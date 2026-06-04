64 ilde 20 bin konut: TOKİ'nin örnek daireleri ilk kez görüntülendi!

Belirlenen diğer il fiyatlarına göre; Bursa'da 2+1 konutlar 3 milyon 300 bin lira, 3+1 konutlar 3 milyon 900 bin liradan alıcı bekleyecek. Hatay'da konut bedelleri 3 milyon 200 bin lira olarak belirlenirken, Konya'daki 2+1 konutlar ise 2 milyon 900 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkarılacak.