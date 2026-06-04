64 ilde 20 bin konut: TOKİ'nin örnek daireleri ilk kez görüntülendi!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının orta gelir grubuna yönelik 64 ilde başlattığı 20 bin sosyal konut projesi kapsamında Ankara Sincan'da inşa edilen örnek daireler basına tanıtıldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından müjdesi verilen ve orta gelir grubundaki vatandaşları ev sahibi yapmayı hedefleyen dev projede inşaat detayları gün yüzüne çıktı.
Türkiye genelinde tam 64 ilde eş zamanlı olarak yürütülecek yaklaşık 20 bin sosyal konut projesinde ilk somut adım atılarak, Ankara'nın Sincan ilçesi Yenipeçenek Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 2+1 örnek konutlar görüntülendi.
Yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun olarak 2+1 ve 3+1 şeklinde tasarlanan konutlarda güvenlik ve konfor ön planda tutuluyor. Yenipeçenek Mahallesi'nde kapılarını açan örnek konutlar, depreme karşı yüksek güvenlik sağlayan tünel kalıp sistemiyle inşa edildi.
Isı, ses ve su yalıtımlı olarak tasarlanan dairelerin iç mekanında salon, yatak odası, çocuk odası, kiler dolabı ve duşakabin yer alırken, mutfak bölümü diğer odalardan ayrı olarak planlandı.
Proje, sadece konut içleriyle değil, dış mekan düzenlemeleriyle de şekilleniyor. Binaların çevresine vatandaşların kullanımı için çocuk oyun parkları, oturma alanları ve otopark gibi sosyal donatılar inşa edilecek.
İL İL FİYAT LİSTESİ VE ÜÇ FARKLI ÖDEME SEÇENEĞİ
TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar için alıcılara üç farklı ödeme modeli uygulanacak. Proje genelinde konut fiyatları 2 milyon 100 bin liradan başlarken, vatandaşlar aylık yaklaşık 18 bin liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek.
Örnek dairelerin bulunduğu Ankara'da 2+1 konutlar 3 milyon 100 bin liradan başlayan fiyatlar ve 21 bin 400 lira taksit seçeneğiyle, 3+1 konutlar ise 3 milyon 300 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.
Belirlenen diğer il fiyatlarına göre; Bursa'da 2+1 konutlar 3 milyon 300 bin lira, 3+1 konutlar 3 milyon 900 bin liradan alıcı bekleyecek. Hatay'da konut bedelleri 3 milyon 200 bin lira olarak belirlenirken, Konya'daki 2+1 konutlar ise 2 milyon 900 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkarılacak.
PEŞİN ÖDEMEYE YÜZDE 25 İNDİRİM
Ödeme seçenekleri kapsamında peşin alım yapacak vatandaşlar için özel indirim imkanları da getirildi. Evin bedelinin tamamını peşin ödeyenlere yüzde 25, toplam tutarın yüzde 50'sini peşin ödeyenlere ise yüzde 8 indirim sağlanacak.
Örnek daireleri inceleme fırsatı bulan orta gelir grubu vatandaşlar için resmi başvuru süreci 15 Haziran tarihinde başlayacak ve satış işlemleri 17 Temmuz'a kadar devam edecek.