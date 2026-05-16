64 ilde siber operasyon: 48 milyarlık vurgun yapan çete çökertildi!

İçişleri Bakanlığı koordinesinde 64 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen siber operasyonlarda, çeşitli suç faaliyetlerine karışan 1021 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve cumhuriyet başsavcılıklarının ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar neticelendi.

İl emniyet ve siber suçlarla mücadele şube müdürlükleri ekipleri, son beş gün içerisinde Türkiye genelinde 64 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Düzenlenen baskınlarda toplam 1021 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 319'u tutuklandı. Hakim karşısına çıkan zanlılardan 192'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, diğer şüphelilerin yasal işlemleri devam ediyor.

Ekipler, "Nitelikli dolandırıcılık, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, yasa dışı bahis" suçlarına yönelik yapılan operasyonlarda devasa bir para trafiğini de durdurdu. Çalışmalar sonucunda, zanlıların kontrolündeki yaklaşık 48 milyar 16 milyon lira değerindeki para ve mal varlığına el konuldu. Emniyet birimlerinin tespitlerine göre zanlılar, yasa dışı bahis ve kumar oynatıp, bahis sitelerinde para nakline aracılık ediyordu. Ayrıca çocuk müstehcenliği içeren görüntüleri barındıran ve vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına yetkisiz erişim sağlayarak haksız kazanç sağlayan kişiler de yakalandı.

TUZAĞIN MERKEZİNDE TOKİ VE ARAÇ KİRALAMA YALANI VAR

Şüphelilerin mağdurlara ulaşmak için kullandığı yöntemler de deşifre edildi. Dolandırıcıların sosyal medya platformlarını ve sahte (phishing) sitelerini kullanarak ağlarına düşürdükleri kişileri "yasal bahis kuponu, araç kiralama/kapora bedeli, TOKİ sosyal konut projeleri, akıllı telefon/ev aletleri ve yatırım ortaklığı" temaları üzerinden kandırdıkları belirlendi. Suç şebekesinin, mağdurlardan haksız yollarla elde ettiği gelirleri profesyonel bir sistemle akladığı saptandı. Zanlılar, suç gelirlerini elektronik para ve ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları aracılığıyla sisteme sokarak paranın yönünü değiştirdi, gizledi ve akladı.

